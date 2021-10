Die Geschichte der Vienna Capitals begann auf einer weißen Wand

„Ich bin nach London zu Europa-Manager Detlef Kornett geflogen. Wir haben Einblicke in die Entertainment-Gruppe bekommen. Aber sie haben gesagt, dass wir vorfühlen sollen, wie es in Wien mit einer Multifunktionsarena aussieht. Aber zeitnah, sprich 2003, 2004. Das war im Jahr 1999.“ Doch das war illusorisch, da Wien sonst die Stadthalle zusperren hätte müssen. Also floss zumindest Know-how nach Wien. „Sie haben uns beraten, wie wir es aufziehen sollen: also keinen Vorstand, keine Fans im Klub oder Mitglieder.“

An Bord war auch Martin Platzer, Ex-Teamspieler und Inhaber einer Marketingagentur. „Ich kann mich noch erinnern, dass Martin sehr sauer war und gesagt hat, dass er mit Hans Schmid schon einmal über das Projekt gesprochen hat. Wenn wir uns ordentlich benehmen, glaubte Martin Platzer, würde uns Hans Schmid unterstützen.“

Der Unternehmer stieg im zweiten Jahr ein und ist bis heute Präsident der Capitals.