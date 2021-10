Keine Neuwahl – ÖSV-Präsidentin bleibt bis Sommer

Keine Unruhe

Vorgezogene Neuwahlen – so hört man aus ÖSV-Kreisen – soll es eher nicht geben. Stattdessen sieht es so aus, als ob Stadlober für diese Saison interimistisch im Amt bleibt. Weil man im Verband – nach der turbulenten Wahl im Frühjahr – nicht unnötig für Unruhe sorgen will. „Das Werkl läuft“, heißt es unisono. Der Verband ist gut eingespielt, die wichtigsten Entscheidungen wie TV- und Sponsoren-Verträge sind längst abgesegnet.

„Es besteht kein Zeitdruck. Ich persönlich wäre dafür, dass wir mit Roswitha Stadlober bis zur Länderkonferenz im Sommer gehen und bis dahin in Ruhe eine Lösung finden“, sagt der Salzburger Landespräsident Bartl Gensbichler zum KURIER. Der ÖSV organisiert diesen Winter 21 Weltcupveranstaltungen. „Der Skiverband ist sehr, sehr gut und kompetent aufgestellt“, sagte Schmidhofer bei seinem Abschied.