Nach Schmidhofer-Rücktritt: Eine Frau an der Spitze des ÖSV

Doch dann gab der Mann, der im Sommer mit großen Ambitionen die Nachfolge von Langzeitchef Peter Schröcksnadel angetreten hatte, nach 100 Tagen schon wieder seinen Rücktritt bekannt. Ein schwerer Schicksalsschlag im engsten Familienkreis veranlasste Schmidhofer zu diesem Schritt.

Der 35-jährige Sohn des Steirers erlitt vor fünf Wochen einen Schlaganfall, „ich bin als Familienvater in Verantwortung und in Sorge. Ich werde jetzt alles der Familie unterordnen. Dieser Schritt ist notwendig und alternativlos“, sagte Schmidhofer. „Gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit wird die Hilfe am meisten gebraucht. Ich bitte das zu respektieren.“