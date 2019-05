Roswitha und Teresa Stadlober: Zwei wie Pech und Schwefel

Was die Mutter-Tochter-Beziehung so besonders macht: „Wir sind auch gut befreundet. Ich kann der Mama alles sagen, sie mir auch. Die Mama war immer für uns da. Es passt alles, gell Mama?“ Die Mama strahlt, besonders ihre Malediven-meerwasserblauen Augen, die sie vom Vater geerbt hat. „Ich habe immer versucht, eine gewisse Linie in die Erziehung zu bringen, aber auch einen gewissen Freiraum. Wenn die Teresa jetzt einmal nicht so gut drauf ist, bringt es nix, sie auf etwas anzusprechen. Dann weiß man, dass es in eine andere Richtung losgeht. Das zu erkennen ist wichtig.“