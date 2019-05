Morzé, Stadlober & Co.: Promi-Mütter geben private Einblicke

Bei uns wird das keine Blümchen-Geschichte“, sagt Petra Morzé, als wir sie und ihren Spross Simon bitten, von ihrer Mutter-Sohn-Beziehung zu erzählen. Wir treffen einander in der Kantine des Wiener Burgtheaters, Petras künstlerischer Heimat. Auch Simon ist Schauspieler, hat aber am Filmset sein Zuhause gefunden. In „Schnell ermittelt“ heißt seine Mutter nicht Petra, sondern Angelika, gespielt von Ursula Strauss. Zur echten Mama hat sie aber eine Parallele: Vielbeschäftigt und selten daheim. „Wir hatten viele Kindermädchen“, erinnert sich Simon Morzé heute. „Mama musste viel arbeiten, Proben, Vorstellungen. Da mussten meine Schwester Merle und ich eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln.“ Was Petra nicht so stehen lassen will. „Auch wenn die Kinder der Meinung waren, sie hätten das Kindermädchen öfter gesehen als mich, faktisch stimmt das nicht. Ich war zu anderen Zeiten daheim. Aber wenn Kinder das emotional so empfinden, muss man das ernst nehmen.“

Stefan Matousch, der 2018 verstorbene Vater der Kinder, war selbst Schauspieler und lebte von der Familie getrennt. „Ich muss aber zur Ehre des Vaters sagen, dass ich das so wollte, nicht er.“