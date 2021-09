Eishockey: Die Rückkehr an die Stätte des größten Erfolges

Der ehemalige Wiener Youngster-Goalie glaubt, dass es Talente nicht zu leicht haben sollten. „Wenn viele Junge im Profikader sind, ist oft bei ihnen das Wettkampfverhalten noch nicht so, wie es sein sollte. Ich weiß, wie es ihnen geht. Sie wissen, sie sind bei den Profis und denken sich, was soll jetzt noch passieren? In Nordamerika oder Schweden hast du so einen brutalen Konkurrenzkampf, dass du jedes Mal performen musst. Sonst bist du weg.“

Als 27-Jähriger will Kickert seinen jungen Mitspielern natürlich helfen. „Ich sehe in den Jungen ein bisschen wie ich früher war. Damals habe ich mir etwas erwartet, das man sich aber jeden Tag erst verdienen muss. Jetzt weiß ich mehr, was dazugehört. Sie werden es merken, dass sie jeden Tag hundert Prozent geben müssen.“