Corona-Streit: Heftiger Zweikampf vor dem Eishockey-Winter

Sollte dies bis zum Freitag geschehen, steht einer Meisterschaft mit einigen Neuerungen nichts im Weg. Mit Pustertal, Ljubljana und Znaim sind jetzt 14 Mannschaften aus sechs Nationen am Start. Das ermöglicht einen besseren Modus. Die ungeliebte Zwischenrunde fällt weg. Nach einer doppelten Hin- und Rückrunde mit 52 Partien für jedes Team geht es in die Pre-Play-offs in der die Teams von den Rängen 7 bis 10 die zwei restlichen Viertelfinalisten in Best-of-three-Serien ausspielen.

Salzburg und KAC, die Favoriten

Die Favoriten sind die üblichen Verdächtigen: Salzburg hat massiv aufgerüstet und will den ersten Liga-Titel seit 2016 gewinnen. Der KAC hat die vergangenen beiden Meisterschaften 2019 sowie 2021 gewonnen und ist mit Sicherheit nicht schwächer geworden, wie die vier Siege in den vier Champions-League-Partien gezeigt haben. In der CHL schneiden die ICEHL-Vertreter richtig stark ab. Nach den vier Runden sorgten Salzburg, KAC und Bozen für Rang drei im Ligenranking.

Eine erfreuliche Nachricht gibt es auch von der finanziellen Seite: Dank des Sportligenfonds des Ministeriums konnten die coronabedingten Einnahmenausfälle ausgeglichen werden.