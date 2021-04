Da die handelnden Personen wie Manager Oliver Pilloni, Trainer Matikainen und Gönnerin Heidi Horten alle weitermachen, spricht nichts gegen weitere Erfolge in den kommenden Jahren.

Dass diese Meisterschaft trotz Corona so ablaufen konnte, ist eine Sensation. Am 25. September war die ICEHL eine der ersten in Europa, die sich mitten in der Pandemie traute, in die Saison zu starten. Bis auf eine zweiwöchige Pause wegen einiger Ansteckungen bei den Spielern konnte immer gespielt werden. Sogar nach dem kompletten Verbot der Zuschauer im Herbst schafften es die Vereine, sich mit Streams, den Ausgleichszahlungen sowie idealistischen Sponsoren und Gönnern über Wasser zu halten.

Die Zukunft

Ab Herbst wird die Liga noch größer: Mit Pustertal, Znaim und Ljubljana wird die ICEHL 14 Teilnehmer aus sechs Ländern umfassen.

Während die Meisterschaft beendet ist, geht es für das österreichische Nationalteam jetzt richtig los. Am Donnerstag kommt Ex-Weltmeister Tschechien zu einem Test nach Wien (17.15, ORF Sport+). Die Spieler des KAC sind freilich noch nicht dabei.