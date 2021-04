Für NHL-Star Raffl geht’s in Washington um den "komischen Pokal"

Raffl, der als Stimmungsmacher in seiner Mannschaft bekannt war, war geschockt. „Nicht viele können sich vorstellen, wie sich so etwas anfühlt. Der erste Tag war richtig schwierig.“ Andererseits wollte mit Washington eines der besten Teams der NHL den Österreicher. Und das sorgte bald wieder für bessere Stimmung. „Jetzt freue ich mich auf etwas Neues, das bringt frische Energie. Und die Capitals verfügen über eine starke Truppe, sie haben eine Chance, viel zu gewinnen.“ Raffl bekam von den Capitals ein Apartment beim Trainingszentrum, die Familie bleibt vorerst in der Wohnung in Philadelphia.

Bei den Capitals ist er Kollege von Superstars wie Alexander Owetschkin oder Zdeno Chara. „Ich habe sie schon kennengelernt, sie waren alle lässig zu mir. Da bekommt man einen Push, trainiert noch einmal extra.“ Natürlich hat man solche Leute lieber in der eigenen Mannschaft, mein Raffl: „In Unterzahl wünscht man sich nicht, dass man sich in Owis Schuss hineinknien muss. Oder Tom Wilson, der dir den Kopf abreißt, wenn man in der Ecke nicht auf der Hut ist. Ich freue mich auf Chara, der Typ ist eine Legende.“