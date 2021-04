Hans Schmid: "Jetzt kommt nur noch der Honig auf's Butterbrot"

Sie haben sich trotz der Krise Ihren Optimismus bewahrt.

Ich bin ein Kriegskind. Ich war fünf Jahre, als in Villach die Bomben auf uns abgeworfen wurden. Ich kann mich noch erinnern, als die Mutter in der Nacht geschrien hat, ’sie schmeißen schon die Christbäume’. Vor den Bombern ist damals ein Navigator geflogen und es wurden Phosphorbomben geworfen, die ausgesehen haben wie Christbäume und ganz Villach erleuchteten. Dann sind die Bomber geflogen. Es ist heute noch so, dass ich in den Keller gehe, wenn die Alarmsirenen getestet werden. Ich halte das nicht aus. Aber jetzt gehe aber ich in den Weinkeller. Wir leben hier in einer Zeit, in der permanenter Wohlstand herrscht und es keine Kriege gibt. Wirtschaftlich jammern wir alle auf hohem Niveau.

Haben Sie eine Befürchtung oder eine Ahnung, wie lange es bis zur Rückkehr in die Normalität dauern wird?

Ich glaube, dass sich im Sommer alleine schon durch die Temperatur alles mildern wird. Die Progressivität der Ansteckungen wird auch durch die Impfungen degressiv werden. Das hat man ja in den Altersheimen gesehen.