Der Olympiacheck der österreichischen Wintersportler

Olympische Ausfälle und Wackelkandidaten

Eigentlich wollte Vanessa Herzog in der nächsten Woche in Heerenveen richtig durchstarten. Denn die EM ist für die Eisschnellläufer die Generalprobe für die Winterspiele in Peking. Doch die Weltmeisterin von 2019 (500 Meter) musste all ihre Pläne auf Eis legen. Zwei Bandscheibenvorfälle haben die 26-Jährige aus der Bahn geworfen, Herzog versucht alles, um in Peking konkurrenzfähig zu sein und sich ihren Medaillentraum zu erfüllen. 2018 war sie bei Olympia Vierte geworden.

Während Herzog in dieser Saison zumindest schon Wettkämpfe bestritten hat, hängt Ski-Star Nina Ortlieb nach einer schweren Knieverletzung noch in der Warteschleife. Im Kampf um die Rückkehr auf die Piste griff die letzte ÖSV-Siegerin eines Speedrennens (Super-G in La Thuile, 2019) zu einer unkonventionellen Methode: Ortlieb trainierte wochenlang auf einem Skisimulator.

Für zwei andere Medaillenhoffnungen haben sich die Spiele schon erledigt: Slalomvizeweltmeister Adrian Pertl und Roland Leitinger, Riesentorlauf-Zweiter in Sölden, verpassen mit Knieverletzungen Olympia.