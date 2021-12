ÖSV-Speedstar Puchner: Nach dem Leidensweg zurück in der Erfolgsspur

Ohne Schmerzen fährt es sich nun einmal leichter Ski, vor allem auch besser. Und wer könnte das besser wissen als Mirjam Puchner, die am vergangenen Wochenende in Lake Louise mit den Rängen 3, 8 (Abfahrt) und 3 (Super-G) einen Weltcup-Auftakt nach Maß hingelegt hat. „So bin ich noch nie in eine Saison gestartet“, sagt die 29-jährige, die auch den Grund für die beiden Podestplätze kennt. „Ich hatte heuer das erste Mal seit Langem keine Operation.“