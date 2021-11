ÖSV-Star Kramer: "Ich will die beste Skispringerin der Welt werden"

Zu den körperlichen Vorzügen kommt die mentale Stärke der Pinzgauerin. Tiefschläge scheinen die 20-Jährige nicht umhauen zu können, und mögen sie noch so heftig sein. Allein was Sara Kramer alles in der vergangenen Saison widerfahren ist:

Da war einmal eine Disqualifikation beim Heimweltcup in Hinzenbach wegen eines Anzugvergehens; da durfte sie bei den beiden Springen in Rasnov nicht starten, weil die rumänischen Behörden ihren PCR-Corona-Test für ungültig erklärten; und dann gab es da vor allem die Vorkommnisse bei der WM in Oberstdorf, als die Jury aus heiterem Himmel vor Sara Kramer den Anlauf verkürzte und die österreichische Halbzeitführende aus den Medaillenrängen rutschte. „Was ich erlebt habe, erleben manche in zehn Jahren nicht“, sagt die 20-Jährige.