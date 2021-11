ÖSV-Skispringerin Sara Kramer siegt mit Rekordvorsprung

Nach dem ersten Wettkampf in diesem Winter müsste den Konkurrentinnen von Sara Marita Kramer eigentlich Angst und Bang’ werden. Denn der Auftritt der Salzburgerin beim Saisonauftakt in Nischnij Tagil war eine einzige One-Woman-Show, wie sie das Frauenskispringen in dieser Form noch nie gesehen hat: Unglaubliche 41,7 Punkte lag Sara Kramer voran, das sind umgerechnet mehr als 20 Meter, und das auf einer Normalschanze wohlgemerkt – das ist der höchste Vorsprung in der noch jungen Geschichte dieses Sports.