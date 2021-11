Willkommen im 100er-Klub: Skispringer Kraft setzt einen Meilenstein

Das erste Mal auf dem Stockerl war Stefan Kraft übrigens im Jahre 2013, als er dem österreichischen Quartett angehörte, das in Zakopane im Teambewerb auf Rang drei landete. In einem Einzelspringen gelang dem Salzburger am 28. Februar 2014 in Lahti als Zweiter sein erster Podestplatz. Im selben Jahr feierte er dann in Oberstdorf den ersten seiner 21 Weltcupsiege.