Warum ÖSV-Langlaufstar Stadlober bei den Russen heimisch wurde

In Wahrheit ist Teresa Stadlober gar nicht viel anderes übrig geblieben, als ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie war praktisch auf sich allein gestellt, nachdem Alt-Präsident Peter Schröcksnadel als Reaktion auf den Dopingskandal bei der WM in Seefeld (2019) die Langläufer hochkant aus dem Verband geschmissen und in einen Verein ausgelagert hat.

Teresa Stadlober war es zwar aus der Vergangenheit schon gewohnt, solo ihre Runden zu drehen, aber inzwischen hat sie das Dasein als Einzelkämpferin satt. „Wenn du immerzu allein trainierst, wirst du trübsinnig,“ erklärt auch Vater und Trainer Alois Stadlober.