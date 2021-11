ÖSV-Ass Gritsch: "Meine Entscheidung, dass ich nicht geimpft bin"

Die Technik-Spezialistin Franziska Gritsch wird die alpinen Ski-Weltcup-Rennen in Killington am Wochenende verpassen. Wie die Tirolerin auf Instagram bekannt gab, sei sie nicht geimpft. Gritsch kann in die USA damit nicht einreisen. Die 24-Jährige hatte im ersten Slalom von Levi zuletzt die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst, im zweiten Bewerb in Finnland schied sie im ersten Durchgang aus.