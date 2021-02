Das Motto von Langläuferin Stadlober: Je schwieriger, desto besser

Der Skiathlon ist der erste von drei WM-Einsätzen der österreichischen Langläuferin. Stadlober wird mit ihren Kolleginnen Lisa Unterweger und Barbara Walchhofer am Dienstag auch noch das 10-Kilometer-Rennen in der freien Technik bestreiten.

Am vorletzten Tag dieser Weltmeisterschaft wartet dann jener Bewerb, in dem sich die Salzburgerin die größten Chancen ausrechnet: das Massenstartrennen über 30 Kilometer in der klassischen Technik.