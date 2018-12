Stadlober: „Schau, dass du ja richtig abbiegst“

Noch heute fragt sich Papa Alois Stadlober, der damals das Rennen für den ORF kommentierte: „Wie kann so etwas passieren?“ Wie in aller Welt konnte es passieren, dass Teresa Stadlober in der Loipe auf einmal die Spur verlässt, rechts abbiegt und einen Hügel hinauf läuft, anstatt wie in den Runden zuvor die Abfahrt zu nehmen? Wie konnte es beim wichtigsten Wettkampf des Jahres nur so dumm laufen?

„Du rechnest mit vielem. Dass vielleicht ein Ski oder ein Stock bricht, dass man in einer Abfahrt stürzt. Aber du rechnest nicht damit, dass sich wer verläuft“, sagt Alois Stadlober, der bei der Liveübertragung völlig fassungslos auf das Malheur seiner Tochter reagierte. Die Bilder und der Kommentar vom perplexen TV-Experten und Papa („Ich weiß nicht, wo die hin rennt. Die Silbermedaille kann sie jetzt auf Papier aufzeichnen und ausschneiden“) gingen um die Welt.

Auch Teresa Stadlober hat sich diese Übertragung später angesehen. „Einmal, das hat mir gereicht“, verrät die Radstädterin. Manch andere hätte ein solcher Fauxpas womöglich aus der Bahn geworfen, viele hätten sich nach so einem Lapsus verkrochen und über dieses Ereignis ein für allemal den Mantel des Schweigens gehüllt.