Skeleton-Star Janine Flock rast als Siegerin ins neue Jahr

Man kann Sigulda getrost als zweite Heimat von Janine Flock bezeichnen. Die 32-jährige Tirolerin hat eine Trainingsgemeinschaft mit den lettischen Skeleton-Stars Martins und Tomass Dukurs und verbringt entsprechend viel Zeit im modernen Eiskanal im Baltikum.

Diesen Heimvorteil machte sich Janine Flock beim Weltcup in Sigulda zunutze, im letzten Rennen am letzten Tag in diesem Kalenderjahr war die amtierende Gesamtweltcupsiegerin eine Klasse für sich und fuhr endlich den ersten Saisonsieg ein.