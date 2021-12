Kreuzbandriss: Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl verpasst Olympia

Die erste Diagnose in Val d‘Isere hatte schon Schlimmes befürchten lassen, die Untersuchungen in der Heimat gaben dann traurige Gewissheit: Adrian Pertl hat sich am Samstag im Riesentorlauf in Savoyen eine schwere Verletzung im rechten Knie zugezogen. Beim Kärntner wurden ein Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung diagnostiziert.

Zweiter prominenter Ausfall

Der Slalom-Vizeweltmeister wird noch am Sonntag in Hochrum operiert. Damit fällt der 25-Jährige für die restliche Saison aus und wird auch die Olympischen Winterspiele in Peking verpassen. Adrian Pertl ist bereits der zweite prominente Ausfall im ÖSV-Herrenteam: Auch Riesentorlauf-Spezialist Roland Leitinger, der beim Weltcupauftakt in Sölden auf Rang zwei gefahren war, verpasst mit einem Kreuzbandriss die Winterspiele.