Nur Manuel Feller kann beim Slalom von Val-d'Isère Schritt halten

Der Lokalmatador ist die Nummer 1 bei Halbzeit des ersten Weltcup-Slaloms der Saison: Der Elsässer Clément Noël startet bekanntlich für den Club des Sports von Val-d’Isère, und der 24-Jährige brauste am Sonntagmorgen auf der steilen Face de Bellevarde in 44,51 Sekunden zur Bestzeit.

War die Leistung des flinken Franzosen erwartbar, so kam Platz zwei für den Südtiroler Alex Vinatzer doch etwas überraschend, nur zwölf Hundertstelsekunden verlor der 22-Jährige aus Wolkenstein. Auf dem dritten Zwischenrang reihte sich Weltmeister Sebastian Foss-Solevåg (NOR) mit Startnummer eins und 17 Hundertstelsekunden Rückstand ein.

Runderneuert präsentierte sich Manuel Feller, der am Samstag schon den Riesenslalom in der Skistation in Savoyen auf dem dritten Rang beendet hatte. Nach einer Vorbereitung ohne Rückenschmerzen zeigte der Tiroler jene Stabilität, die ihm so lange Zeit abgegangen war, und mit 0,46 Sekunden Verspätung reihte sich der Fieberbrunner an fünfter Stelle ein.

Mit 80 Prozent

„Es war ein Lauf mit 80 Prozent, denn ich hab’ gleich gemerkt, dass die Verhältnisse sehr aggressiv sind. Da bin ich lieber stabil gefahren als mit zu viel Risiko“, sagte Feller. „Durch die Kälte (minus zehn Grad, Anm.) sind sehr feine Kristalle im Schnee, da wusste ich, dass ich nicht zu viel Dynamik in den Schwung bringen darf.“

Die übrigen Österreicher konnten in Abwesenheit von Slalom-Vizeweltmeister Adrian Pertl (Verdacht auf Kreuzbandriss nach dem Ausfall im Riesenslalom am Samstag) nicht Schritt halten mit Feller. Bester war noch der Tiroler Fabio Gstrein mit 1,46 Sekunden Rückstand auf Platz 14. „Ich habe recht gut angefangen, aber mittendrin habe ich nicht gescheit Gas gegeben. Die Piste ist auch recht schwierig, weil es brutal unruhig ist.“

Marco Schwarz bekam im ersten Rennen nach seinem Syndesmoseriss im linken Knöchel 2,53 Sekunden Rückstand aufgebrummt und verpasste den zweiten Lauf ebenso wie Michael Matt (+2,38). Christian Hirschbühl, zuletzt Sieger des Parallelbewerbs von Zürs, kam ebenfalls nicht wirklich in Schwung (26./+2,08), Johannes Strolz, Dominik Raschner und Joshua Sturm schieden aus.

„Dem Knöchel geht es sehr gut“, sagte Schwarz, „dass mir einige Wochen Training abgehen, war mir klar. Schade, dass ich im unteren Teil einen Schwung abgestochen habe, da habe ich einiges an Zeit liegen lassen. Im Großen und Ganzen habe ich mich aber ganz okay gefühlt.“

Der zweite Lauf beginnt um 13 Uhr.