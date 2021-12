Der Wintersport 2021: WM-Triumphe und Schröcksnadels ÖSV-Abschied

Verpasste Olympia-Teilnahme

Mai/Juni: Rekordchampion Kanada krönt sich zum 27. Mal zum Eishockey-Weltmeister. Die Nordamerikaner besiegen in Riga im Finale Titelverteidiger Finnland 3:2 nach Verlängerung.

Österreichs Nationalteams verpassen die Teilnahme an den Olympischen Spiele in Peking. Die Männer verlieren beim Qualifikationsturnier in Bratislava gegen Slowakei und Belarus, der Sieg gegen Polen bringt nichts mehr. Die Frauen schlagen sich in Füssen beachtlich, nach einem Sieg gegen Deutschland und einer Niederlage gegen Dänemark ist ein 6:1 gegen Italien aber zu wenig.