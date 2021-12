Rodel-Star Egle: Eine Tirolerin fährt mit der Konkurrenz Schlitten

Es gab in diesem Jahrtausend Zeiten, da hätten manche das Kunstbahnrodeln der Frauen am liebsten auf Eis gelegt. Weil’s einfach viel zu einseitig und zu langweilig war und die Siegerinnen schon vor dem Start feststanden. 13 Jahre oder umgerechnet 105 Weltcuprennen waren die deutschen Rodlerinnen mit der Konkurrenz Schlitten gefahren. Heute ist Deutschland zwar noch immer die stärkste Nation, aber in Madeleine Egle gibt es da neuerdings eine junge Tirolerin, die immer häufiger im Eiskanal das Tempo vorgibt und die Gegnerinnen vor Rätsel stellt.