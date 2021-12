Dunkle Stunde beim Nachtslalom: ÖSV erleidet Debakel in Madonna

Es brauchte am Mittwochabend in Madonna di Campiglio erst gar keine Anzeigetafel. Ein Blick in die Gesichter der österreichischen Slalomstars genügte, um sofort zu wissen, dass auch das zweite Saisonrennen ordentlich daneben gegangen ist und sich die Zwischenbilanz von Marco Schwarz und Manuel Feller desaströs liest.

Ersterer ist der Gewinner des Slalom-Weltcups, der andere hat vergangenen Winter in dieser Disziplin zwei Rennen gewonnen – aber beide halten nach den ersten zwei Saisonrennen noch bei null Punkten, nachdem sie auf der berühmten Piste Canalone Miramonti bereits im ersten Durchgang ausgeschieden waren.