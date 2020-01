Oh Madonna! Fünf denkwürdige Rennen beim Slalom-Klassiker

Euphorie um Tomba

Alberto Tomba ist von seinem Auftreten her das Gegenteil von Stenmark: Extrovertiert, laut und um keinen Spruch verlegen. Der Mann aus Bologna ist mit Miss Italien liiert, fährt Ferrari und genießt das Bad in der Menge, vor allem in Madonna. Dort, in Tomba-Land, gewinnt er im Dezember 1995 an seinem 29. Geburtstag zum 30. Mal. „Mein größter Sieg!“, jubelt Tomba. „Ich widme ihn allen meinen Fans, die mich lieben. Der Rest soll zum Teufel gehen.“