Christian Hirschbühl fällt für den Weltcup-Slalom am Mittwoch in Madonna di Campiglio aus, der Vorarlberger war vor der Abreise zum zweiten Saisonslalom positiv getestet worden. Der Sieger des Parallelrennens in Zürs befindet sich in Quarantäne und hat sogar noch Glück im Unglück. Denn im Jänner, in dem gleich fünf Rennen auf dem Programm stehen, würde jeden Slalom-Spezialisten eine Covid-Zwangspause viel härter treffen.

Das Aufgebot für Madonna: Marco Schwarz, Manuel Feller, Michael Matt, Fabio Gstrein, Dominik Raschner, Joshua Sturm, Johannes Strolz und Marc Digruber.