Stefan Kraft gewinnt erstmals seit 2020 wieder ein Weltcupspringen

Im vergangenen Winter war den österreichischen Skispringern kein einziger Weltcupsieg gelungen. In dieser Saison halten die ÖSV-Adler schon vor dem Jahreswechsel und der Vierschanzentournee bereits bei zwei Erfolgen.

Nach dem Triumph von Jan Hörl vor einer Woche in Wisla (Polen) setzte Stefan Kraft in Klingenthal einen drauf und gewann am Samstag den ersten Bewerb in der Vogtland-Arena. Für den dreifachen Weltmeister endete damit auch eine für seine Verhältnisse lange Durststrecke: Den letzten seiner insgesamt 22 Weltcupsiege hatte er am 28.Februar 2020 in Lahti gefeiert.