ÖSV-Skisprungsieger Jan Hörl: Ein Lauser mit großer Zukunft

Diese Pleiten-, Pech- und Pannenserie schien in dieser Saison eine Fortsetzung zu nehmen, als Jan Hörl mehrmals nach beeindruckenden ersten Durchgängen im Finale dann seine gute Ausgangsposition verspielte. So eine Vielzahl an negativen Erfahrungen kann im Kopfsport Skispringen rasch einmal ein Trauma zur Folge haben.

Und es erklärt auch, warum Jan Hörl in Wisla nach seiner Halbzeitführung mit so wackligen Beinen oben am Zitterbalken saß. Im Angesicht des ersten Weltcuperfolgs wollte er auf keinen Fall erneut einen Absturz fabrizieren. „Das macht schon was mit einem und war bei mir tief im Kopf drinnen“, erzählt Hörl, „ich wollte es einfach nicht schon wieder verkacken.“