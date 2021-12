Zwei Siege in 24 Stunden: Kramer dominiert das Frauen-Skispringen

Beim Weltcup in Klingenthal gelang der österreichischen Überfliegerin nun das Double: Nach ihrem Erfolg am Freitag legte Kramer am Samstag nach und spielte dabei einmal mehr ihre ganze Klasse aus. Mit Sprüngen auf 137 und 134 Metern distanzierte sie die zweitplatzierte Norwegerin Silje Opseth um 21 Punkte.

Daniela Iraschko-Stolz machte im zweiten Durchgang mit einem Sprung auf 131 Meter noch einen ordentlichen Satz nach vorne und verbesserte sich von Rang zwölf auf Platz sechs.