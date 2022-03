Wie sich Vereine im Nachwuchs über Corona-Trainingsverbote gerettet haben

"Flexibel sein" hieß die Devise bei den Vereinen in Österreich. "Wir mussten ständig informiert bleiben", sagt Bernhard Leeb, Nachwuchsleiter beim Fußballverein SC Pötzleinsdorf in Wien 18. "Da kam am Sonntag die Verordnung, und wir mussten für Montag das Training anpassen." Das reichte von Passtraining, wenn Zweikämpfe verboten waren, bis hin zu Online-Trainingseinheiten, wenn Lockdown war.

Kreativität und Engagement hat sich ausgezahlt, der SC Pötzleinsdorf hat in der Pandemiezeit keine Nachwuchsspieler eingebüßt. Im Gegenteil: "Vor allem nach längeren Pausen merkt man, wie Kindern die Bewegung fehlt."