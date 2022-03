Die Rückkehr der Fans in die Stadien: Die Lehre aus der Leere

Die Zuschauereinbußen der vergangenen beiden Jahre schmerzen auch die Wiener Austria sehr. Wie die anderen Klubs wollen auch die Violetten ihre Fans zurückgewinnen. Doch AG-Vorstand Gerhard Krisch weiß: "Der Weg zurück wird nicht auf Knopfdruck geschehen." Und fügt hinzu: "Weil wir auch nicht wissen, wie es mit Corona weitergeht. Das Virus ist nicht weg, nur weil die Maßnahmen aufgehoben werden."

Bei der Austria weiß man – wie bei anderen Vereinen – die Corona-Förderungen sehr zu schätzen. "Ohne diese hätten wir wohl jetzt ein Vereinsproblem in Österreich." Damit die Ränge in Favoriten wieder voller werden, kam man den Anhängern schon in dieser Saison mit deutlich gesenkten Abo-Preisen entgegen. "Schritt für Schritt müssen wir uns das Vertrauen wieder verdienen." Krisch hofft, dass viele wieder gierig nach Stadion-Atmosphäre sind. Essenziell dabei: sportliche Erfolge. Wie Rapid hofft auch die Austria auf den Verbleib in der Meistergruppe. Alles andere würde wohl die erhoffte Rückkehr bremsen.

Davon ist auch Sportsoziologe Otmar Weiss überzeugt: "Der Erfolg reicht als Impuls, um die Leute zurückzuholen." Er glaubt, dass das Vor-Pandemie-Level bald erreicht werden könnte. "Die Menschen sehnen sich nach Unterhaltung und Sport." Die Bindung zu den Sportarten ging seiner Beobachtung nach nicht verloren, "nur die Erlebnisqualität wurde durch Corona beeinträchtigt".