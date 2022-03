Neuer Gesundheitsminister gefordert: "Hoffe, er begreift den Sport als Motor"

Niessl begrüßt den neuen Gesundheitsminister, Vorarlbergs bisherigen Umweltlandesrat Johannes Rauch: „Ich wünsche ihm für seine bevorstehende Arbeit alles Gute."

Niessl strebt eine bessere Zusammenarbeit mit Rauch an als dies mit dessen Vorgängern Anschober und Mückstein der Fall war. Denn die hätten den Stellenwert des Sports nicht wie erwünscht erkannt. "Ich hoffe, dass er ein Gesundheitsminister ist, der Sport und Bewegung und damit auch Österreichs organisierten Sport als das begreift, was er ist: der wichtigste Gesundheitsmotor des Landes.“



In diesem Zusammenhang sei auch die Aufhebung praktisch aller Corona-Maßnahmen am Samstag zu sehen. Niessl: „Hunderttausende wollen in den 15.000 Sportvereinen endlich wieder uneingeschränkt nach Herzenslust Sport ausüben. Und das ist gut und wichtig. Denn laut Internistenvereinigung haben die Lockdowns zu Bewegungsmangel geführt und sich deshalb negativ auf die Gesundheit der Bevölkerung ausgewirkt." Man möchte nun gegensteuern.

„Dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und man das Virus weiterhin gut im Auge behalten muss, versteht sich von selbst.“ Nun wartet nicht nur Niessl auf deutliche Rauch-Zeichen...