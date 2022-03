Wie der ÖFB mehr Spaß für Kinder und neue Stars schaffen will

Jedes einzelne Kind soll künftig mehr Spaß haben. Auch dafür gibt es Zahlen, die der ÖFB anhand von Datenanalysen mit GPS-Sensoren evaluiert hat. So kommen etwa Achtjährige in der neuen Wettbewerbsform zu mehr als 60 Prozent mehr Ballaktionen und zu mehr als 148 Prozent mehr Torerfolgen in der selben Spielzeit. Die Anzahl an Dribblings steigt gar um 270 Prozent. "Und wenn wir bedenken, dass die Trainer auch unter der Woche in den neuen Formaten trainieren werden, wird sich der Lerneffekt noch entsprechend vervielfachen", ist Gogg überzeugt.

Durch die kleinere Zahl an Spielerinnen und Spielern sind künftig früher als bisher – sofern erwünscht – eigene Mädchenspiele möglich.

Fakt ist, dass es im Umkehrschluss mehrere kleine Spielfelder braucht, die von den Trainern vorbereitet werden müssen. Und ohne Tore geht’s auch nicht, weshalb die 2.000 Vereine seitens des ÖFB und den Landesverbänden mit leicht aufklappbaren und transportfähigen Pop-up-Toren ausgestattet werden.