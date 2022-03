Die ÖFB-Reform im Kinderfußball: Bälle für die Kleinsten

Österreichs Klubfußball jubelt über Rang acht in der UEFA-Fünfjahreswertung, verbunden mit einem fixen Platz in der Champions League; der ÖFB hat zig Legionäre in großen Ligen; das Nationalteam der Männer hat die Chance, sich für das dritte Großereignis innerhalb von sechs Jahren zu qualifizieren; Österreichs Frauen fahren im Juni zur EM – bei der jüngsten 2017 schafften sie es bis ins Halbfinale.