Corona-Krise: Wie sich ein kleiner Klub um seine Kinder kümmert

Sonntag, 10 Uhr. Normalerweise flitzen die Kinder des SC Pötzleinsdorf zu dieser Zeit auf einem Fußballplatz in Wien dem Ball hinterher. Die Stimmung ist meistens großartig. Der Ehrgeiz der Eltern ist so, wie er im Nachwuchssport sein sollte, die Trainer machen einen hervorragenden Job und setzen sehr auf Teamgeist und fördern so die Entwicklung der Mannschaft.

Seit fast zwei Wochen muss der Trainingsbetrieb auf dem Fortuna-Platz in der Krottenbachstraße wegen der Ausgangsbeschränkung in der Corona-Krise ruhen. Die sozialen Kontakte, die beim SCP so wichtig sind, wurden auf null reduziert.

Bis Sonntag. Denn da fand das erste Training der Unter-11-Mannschaft über eine Video-Plattform statt. 15 Kinder waren mittels Computer, Handy oder Tablet zugeschaltet und konnten sich so in der Gruppe auch erstmals nach fast zwei Wochen wieder sehen.