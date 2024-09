Champions League im Volleyball: "Wir mussten Nenngeld zahlen"

Insofern ist Hannes Kronthaler gerade wieder ganz in seinem Element. Die Volleyballer von Hypo Tirol starten am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel gegen den ungarischen Vertreter Kaposvar in die Champions-League-Qualifikation .

Stolze 2,437 Milliarden Euro schüttet die UEFA allein in dieser Saison in der neu formierten Champions League aus.

Für den neuerlichen Einzug in die Königsklasse ging Manager Kronthaler noch einmal in die Vollen und baute im Sommer das Team radikal um:

Teurer Boden

Für die Europacup-Heimspiele übersiedelt Hypo Tirol in die Innsbrucker Olympiahalle. Kronthaler hat sich um stolze 105.000 Euro einen Volleyball-Boden gegönnt, der für jedes Match eigens verlegt werden muss. Der Manager legt dabei immer selbst Hand an, so auch für das Rückspiel gegen Kaposvar (25. 9.). „Ich bin froh, dass wir heuer in der Olympiahalle spielen dürfen.“

Vor einem Jahr hatte Hypo Tirol beim Europacup-Heimturnier noch durch die Finger geschaut: Wegen der Erotikmesse war in der Halle kein Platz für die Volleyballer.