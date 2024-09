Magdalena Lobnig: Hoch im Kurs auf rauer See

Jetzt gerät die 34-Jährige regelrecht ins Schwärmen und schmiedet Pläne für die kommenden vier Jahre. „Ich bin Feuer und Flamme für diese Disziplin, weil es einfach so etwas anderes ist zum konservativen Rudern“, sagt Lobnig, die bei der WM in Genua gemeinsam mit Schwester Katharina im Zweier bereits Gold gewinnen konnte.

Danach geht’s in einem Slalomkurs 250 Meter auf die offene See hinaus und nach einem Wendemanöver wieder retour.

Es ist gar nicht so einfach, in diesem wilden Strudel aus Wellen, Wind und Wasser die Orientierung zu behalten. „Manchmal siehst du nicht einmal mehr bis zum Strand.“

Magdalena Lobnig selbst ist gerade auf der Woge der Begeisterung unterwegs. In Hinblick auf die Sommerspiele in vier Jahren in Los Angeles will sich die Kärntnerin ganz auf die neue Leidenschaft konzentrieren und die Karriere als Flachwasserruderin schön langsam ausklingen lassen.

„Beide Disziplinen werden sich nicht ausgehen“, sagt Lobnig. „Und weil sich so viel tun wird, ist es wichtig, dass man gleich von Beginn an mitzieht. Sonst ist man 2028 in Los Angeles nicht vorne dabei.“