Lena Grabowski: "Ich kam ins Training, um mich nicht zu verlieren"

Mein Trainer ist damals zu mir gekommen und hat gesagt: „Du bist immer als Erste da, aber du bist nicht anwesend.“ Die Schule war fertig, ich wusste nicht, was ich mit dem Leben machen soll. Ich hatte nichts außer dem Schwimmsport. Mit der AHS-Matura, so scheiße es klingt, kann ich nichts anfangen, wenn ich nicht studiere. Dazu kamen familiäre Probleme. Ich bin in ein Loch gefallen, was mir nicht einmal selber aufgefallen ist. Bis es mir zugetragen wurde. Dafür bin ich meinem Trainer Balázs Fehérvári sehr dankbar. Ich hatte immer viel gelacht beim Training, konnte gut trainieren. Und auf einmal war ich nur noch beim Training, um mich selbst nicht zu verlieren.

Ich habe unterschätzt, wie sehr ich immer meine Psyche missachtet habe. Und ich bin zusammengebrochen. Ich bin in eine Depression gerutscht, ich habe Antidepressiva genommen. Ich möchte offen darüber reden, weil ich nicht will, dass junge Sportlerinnen und Sportler glauben, dass das abnormal wäre. Ich kenne sehr viele, die ähnliche Situationen hatten. Und ich finde es schade, dass nicht offen darüber gesprochen wird.

Ich habe ungefähr für ein Jahr Antidepressiva genommen. Was im Sport schwierig war. Ich konnte beim Training nicht mehr das geben, was gefragt war. Verständlicherweise hat das meinem Trainer nicht gefallen. Ich habe angefangen, mich von ihm zu distanzieren. Einfach, weil dieses System, dieses östliche System, für meine Psyche einfach nicht mehr gut war.

Sie wollen sich zurückkämpfen. Doch im Sommer folgte der Schlussstrich. Was war der Auslöser?

Es hat mir das Herz gebrochen, bei jedem Wettkampf immer schlechter zu sein als bei dem Wettkampf davor. Und ich habe nicht verstanden, ich verstehe es bis heute nicht, warum es bei den Wettkämpfen einfach nicht mehr funktioniert hat.

Was würden Sie jungen Sportlern, Sportlerinnen raten, wenn sie merken, der Druck wird zu viel? Was hätten Sie selbst rückblickend anders oder früher gemacht?

Ich hätte mir viel früher eine Sportpsychologin gesucht, weil ich das wirklich unterschätzt habe, wie sehr dieser Doppeldruck einen fertigmacht. Man unterschätzt, wie viel Einfluss die Psyche auf den Körper hat, dass man dann auch viel schneller krank wird, anfälliger ist für Erkältungen und sowas. Das ist ja für den Sportler auch wieder scheiße. Ich empfehle wirklich jedem Sportler und jeder Sportlerin, dass sie jemanden haben, mit dem sie reden. Und am besten jemanden, der nicht in diesem Komplex ist, in dem sie trainieren. Ich möchte ja selbst in die Psychologierichtung gehen und das, was ich erlebt habe, offen jungen Athletinnen und Athleten weitergeben.