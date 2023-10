Shiffrin, Biles, Osaka: Wenn Sport-Stars über Depressionen sprechen

Strahlend kehrte Turnerin Simone Biles auf die WM-Bühnen zurück. Vergangene Woche holte sie ihre 22. und 23. Goldmedaille bei einer WM. Doch jahrelang hat auch sie traumatische Missbrauchserlebnisse verdrängt, ausgerechnet bei den Olympischen Spielen in Tokio wurde es der US-Amerikanerin zu viel. Nach dem ersten Wettkampf gab sie auf. Mittlerweile ist die 24-jährige Botschafterin für „mental health issues“. Amerika hat durch sie gelernt: „It’s ok not to be ok.“