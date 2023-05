Mikaela Shiffrin emotional: "Misserfolg ist mir näher als Triumph"

Mikaela Shiffrin hat im vergangenen Winter so gut wie alles erreicht, was es zu erreichen gab. In der Saison 2022/23 hat sich die US-Amerikanerin zur erfolgreichsten Alpinen der Ski-Geschichte gemacht. Die Langzeit-Bestmarke von Ingemar Stenmark ist ausgelöscht, nach 14 Saisonerfolgen ging Shiffrin mit 88 Weltcup-Siegen in die Sommerpause. Die Gesamtweltcupsiegerin war im Slalom und Riesentorlauf über die ganze Saison die Beste, holte drei WM-Medaillen (Gold und zweimal Silber) und punktete auch neben der Piste mit vielbeachteten Aussagen auch zu gesellschaftspolitischen Themen.