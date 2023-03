Das ist die Ski-Königin: Das Phänomen Mikaela Shiffrin

52 Weltcupsiege feierte Shiffrin in ihrer Paradedisziplin, dem Slalom, die letzten zwei am vergangenen Wochenende in Spindlermühle. Mit ihren Slalomerfolgen allein wäre die 27-Jährige bereits die Nummer sieben in der Liste der Läufer mit den meisten Weltcupsiegen.

84,77 Punkte holte Shiffrin im Winter 2018/’19 im Schnitt in jedem ihrer 26 Saisonrennen. Diese Quote ist unerreicht im Ski-Weltcup. Nur einmal zur Verdeutlichung: Für einen Sieg gibt es 100 Punkte, für einen zweiten Platz 80. Insgesamt fuhr sie in dieser Saison 17 Siege ein – Rekord.

2.926 Tage lang durfte sich Shiffrin amtierende Slalom-Weltmeisterin nennen. 2013 hatte sie in Schladming erstmals WM-Gold gewonnen, es folgten Triumphe 2015 in Vail, 2017 in St.Moritz und 2019 in Åre – erst 2021 in Cortina endete die Regentschaft der Amerikanerin. Sie ist die einzige Läuferin, die vier Weltmeistertitel in einer Disziplin in Serie gewinnen konnte.