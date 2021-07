KURIER: Frau Engleder, sie sind gerade in Tokio. Ist Simone Biles Entschluss in der Sportcommunity Thema?

Andrea Engleder: Zu den Sportlerinnen und Sportlern ist die Nachricht vielfach noch gar nicht durchgedrungen. Die sind alle derart fokussiert, dass eine Auseinandersetzung mit tagesaktuellen Vorkommnissen kaum möglich ist. Das Thema psychische Gesundheit im Spitzensport ist aber sicherlich eines, das Athletinnen und Athletinnen sehr bewegt.

Biles hat nun zwei Olympia-Wettkämpfe abgesagt. Was bedeutet das emotional?

Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Als Sportlerin bereitet man sich jahrelang auf ein Großereignis wie Olympia vor. Wenn Anzeichen von Unwohlsein auftauchen, versucht man, dem wenig Beachtung zu schenken, weil man sich sportlich so sehr beweisen will. Man macht sein Ding, obwohl man spürt, dass etwas nicht stimmt. Jeder Athlet, der nach Tokio gekommen ist, möchte seine Bewerbe bestreiten. Irgendwann kommt der Moment, in dem man realisiert, dass es nicht mehr geht. Direkt vor und nach so einer Entscheidung, die nie leichtfertig getroffen wird, sind Verzweiflung, Hilflosigkeit, Trauer und Enttäuschung, Schuldgefühle und Gedanken an die Konsequenzen omnipräsent.

Biles hat ihre Lage als "Kampf mit Dämonen" beschrieben. Wie ist das zu verstehen?

Damit beschreibt sie eine psychologische Dynamik, die alle Menschen erleben: Wir vereinen verschiedene innere Anteile in uns, die für verschiedene Bedürfnisse stehen. Sportler besitzen besonders kritische und antreibende Anteile, die sie zu Höchstleistungen anspornen und über Grenzen hinausgehen lassen. Diese "Dämonen" können auch schützende Alarmsignale senden, wenn es zu viel wird, und innere Ambivalenzen sichtbar machen. Als Sportlerin sollte man gut mit ihnen in Kontakt sein, um zu verstehen, was sie sagen wollen.

Wann wird der Druck zu groß?

Spitzensport ohne großen Druck gibt es nicht. Zum Problem wird er dann, wenn Sportlerinnen und Sportler in anderen Lebensbereichen nicht genügend Ruhe, Rückzug, Normalität und Ausgleich finden. Wenn etwa die Trainingsgruppe als belastend erlebt wird, oder die Beziehung zum Trainer rein unter Leistungsaspekten stattfindet. Grenzwertig wird es auch, wenn dem Sportler nicht zuerkannt wird, dass er kein Roboter, sondern Mensch ist – und als solcher gewürdigt werden will. Wenn Sportler die Erfahrung machen können, dass sie nicht nur Superstars am Podest sind, tut das gut. Kommt der Druck permanent von allen Seiten, sagt die Psyche irgendwann Stopp.

Wie sagt die Psyche das?

Ein Klassiker bei Überlastung sind psychosomatische Beschwerden. Wenn es der Kopf nicht schafft, Nein zu sagen, sagt es der Körper. Meist steigt auch die Verletzungsanfälligkeit. Wenn dann wirklich etwas passiert, ist man zum Ruhen gezwungen.

Unmittelbar nach der Entscheidung von Biles wurde auch über körperliche Ursachen spekuliert.

Es ist immer noch ein Tabu, wegen unsichtbarer psychischer Strapazen Leistungsverluste zu zeigen und akzeptierter, wegen Körperleiden aufzugeben.

Der Sport als Spiegel der Gesellschaft?

Absolut. Psychische Erkrankungen sind immer noch mit viel Scham verbunden, und werden meist erst zu spät behandelt.