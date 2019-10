Turn-Star Simone Biles: Ein Stern mit dunklen Schatten

Sie kam, sah und pulverisierte: US-Superstar Simone Biles hat am Sonntag einen weiteren Rekord der Turngeschichte gebrochen. Die 22-Jährige aus Texas gewann am letzten Tag der WM in Stuttgart am Schwebebalken und am Boden ihr bereits viertes und fünftes Gold im Schwabenland und hat nun insgesamt 25 WM-Medaillen gewonnen. Damit hat die viermalige Olympiasiegerin zwei mehr als der Weißrusse Witali Scherbo, der es einst auf 23 gebracht hatte.

Für Biles war es nach dem Boden-Finale die 19. Gold-Plakette bei Welttitelkämpfen. Daneben hat die nur 1,42 Meter kleine Frau auch wieder einmal ein Element, das ihren Namen trägt: Mit ihrem "Triple-Double" am Boden, einem Doppelsalto gehockt mit integrierter Dreifachschraube, zeigte sie abermals, wozu sie in der Lage ist.