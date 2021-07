Turnen bei Olympia: Starkes Zeichen im Kampf gegen Sexualisierung

Selbst die US-amerikanische Tageszeitung New York Times berichtete darüber. In den USA wird der Turnsport mit Superstar Simone Biles, hochgeschätzt. Ein Millionenpublikum verfolgt die Sommerspiele vor den Bildschirmen. Voss und ihr Team waren sich zu Beginn nicht sicher, ob sie in Tokio im langen Ganzkörperanzug antreten sollen. Schlussendlich entschieden sie sich aber gegen die übliche Badeanzug-ähnliche Kleidung. Diese entsprach den Regeln des internationalen Turnverbands. „Es hat sich gezeigt, dass das einfach ein aktuelles und wichtiges Thema ist, das für alle Altersklassen hinweg bedeutsam ist, auch für alle Geschlechter“, sagt Voss, die in sozialen Medien viel Respekt und Lob erhielt.

Abseits von Olympia ging es den norwegischen Beachhandballerinnen vor Kurzem ähnlich. Beim EM-Spiel um Platz drei trugen sie kurze Shorts anstelle der üblichen Bikinihosen. Dies verstößt jedoch gegen die Regeln. Dort sind Bikinihosen mit hohem Beinausschnitt und maximaler Seitenbreite von 10 cm vorgeschrieben.