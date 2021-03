Die Beachvolleyballerinnen bieten in Doha Stoff für Diskussionen

Mit Bikini, T-Shirts und langen Hosen im Gepäck sind Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig nach Katar angereist. „Wir haben uns Shirts und Leggings mit unseren Sponsoren bestellt“, sagt Schützenhöfer. Wenn es kalt ist, sieht man immer wieder Spielerinnen mit langer Kleidung. „Das Problem ist aber, dass es dort 30 Grad hat“, meint Plesiutschnig. „Dann kann die lange Kleidung natürlich die Leistung beeinträchtigen. Der Bikini ist eben unsere Arbeitskleidung.“

Nach der Anreise mussten die beiden für zwölf Stunden in Quarantäne, bis die Ergebnisse der PCR-Tests vorhanden waren. Was Österreichs beste Spielerinnen in Doha tragen werden, wollen sie kurzfristig entscheiden: „Wenn die Stimmung schlecht ist oder alle die langen Hosen und die Shirts tragen, dann werden wir sie auch verwenden“, kündigt Schützenhöfer an. Die ersten Trainings gestalteten sich jedenfalls schwierig: „Es ist sehr heiß und sehr windig. Am Abend kühlt es aber stark ab“, berichtet Plesiutschnig.

Da es keine Zuschauer gibt und sich die Athletinnen in einer sehr engen Blase bewegen müssen, hat wohl kaum ein Katarer die Chance, die Damen zu sehen. „Wir dürfen nicht einmal auf einen Kaffee gehen oder einen Spaziergang machen. Wer die Blase verlässt, fliegt aus dem Turnier“, sagt Plesiutschnig.