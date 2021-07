Auf Twitter und anderen sozialen Medien geht es rund - wegen angeblich zu langer Hosen.

Die norwegische Frauen-Mannschaft im Beachhandball traute sich bei den Europameisterschaften kurze, enge Hose zu tragen - statt einem Bikinihöschen. Es war eine bewusste Protestaktion bei der Europameisterschaft in Bulgarien gegen die herrschenden Kleidervorschriften in diesem Sport.

Die Europäischen Handball-Föderation sieht in den kurzen Hosen tatsächlich einen "Fall unangemessener Bekleidung". Den norwegischen Handballerinnen droht nun eine Strafe bis zu 1500 Euro vom Dachverband. In den sozialen Medien herrscht Unverständnis und viel Kritik hinsichtlich sexistischer Regeln in dem eher unbekannten Sport.