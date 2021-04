Diskussions-Stoff im Turnen: Zwischen Ästhetik und Sexualisierung

Gefühlsfrage

Sowohl Männersdorfer als auch Mader können es sich für sie selbst aber noch nicht ganz vorstellen, bei Wettkämpfen im langen Turnanzug teilzunehmen. „Es gibt Bereiche im Training, da möchte ich keine lange Hose anziehen. Im Schwimmen gibt es den Begriff ,Wassergefühl‘ und mit einer langen Hose fehlt mir dieses Gefühl beim Turnen einfach“, argumentiert Mader.

So geht es auch Männersdorfer, für die ein Turnen am Balken oder am Boden in langer Hose zwar nicht vorstellbar, aber am Stufenbarren eine Überlegung wert wäre. Mader erzählt, dass unter Kolleginnen hin und wieder Scherze gemacht werden, weil vielleicht das Sportgewand an intimen Bereichen reißen könnte. Doch beim Wettkampf selbst setzt sie vollstes Vertrauen in das knappe Stoffmaterial und hat auch keine Zeit darüber nachzudenken.