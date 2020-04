Das dreifache Homeoffice der Rekord-Gymnastin

Die Proben für das neue Theaterstück, das im Wiener Dschungel aufgeführt werden soll, laufen ebenfalls mit digitaler Hilfe. „Es ist unsere vierte Großproduktion, wir versuchen es jetzt einmal online zusammen mit unserem Regisseur Richard Schmetterer, vor allem natürlich textlich. Es läuft bis zu einem gewissen Punkt sehr gut.“

Im Haus im Wiener Museumsquartier hatte das ALICE Ensemble seine ersten großen Erfolge mit dem Stück „Blutsschwestern“, und auch die neue Produktion war im Vorverkauf bereits stark nachgefragt, „wir hatten schon viele Reservierungen, viele davon von Schulklassen“, das liegt nun auf Eis.

Und dann ist da natürlich noch das Personal Training, und auch da hilft die Technik. „Wir haben in der Firma einen Trainingsraum mit Projektor und Leinwand ausgestattet, so kann ich das Training leiten und sehe auch, wie die Klienten ihre Übungen machen“, sagt Caroline Weber.

„Es hat sich alles vom realen ins Online-Leben verlagert.“ Auch das Private: „Im Prinzip finde ich die Situation derzeit voll okay. Aber mein Freund ist in Taiwan, wir können zwar jeden Tag videotelefonieren, aber keiner weiß, wann er wieder nach Wien zurückkommen kann. Und nach seiner Rückkehr muss er dann erst einmal zwei Wochen in Quarantäne.“ Kein einfaches Unterfangen: Die beiden haben eine gemeinsame Wohnung.