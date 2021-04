Sie feiern so etwas wie das Comeback des Fitness-Trends der Fifties: Hula Hoop Reifen. Der Vorteil dieser runden Sache liegt klar auf der Hand: Hoopen geht indoors wie outdoors. Ob solo oder in der Gruppe, macht das auch ohne große Übung einen Riesenspaß. Und gut für das Training der Muskeln im Bereich Bauch, Beine und Po ist es ebenso.

Die Nachfrage nach den Reifen ist dabei so groß, dass es bei der Wiener Hula Hoop-Manufaktur "HoopYourBody" bereits zu Engpässen kommt. Zumindest für den deutschen Markt. Wir Österreicher hinken wie so oft dem Trend etwas hinterher. "Aber schön langsam wird's was", sagt Marina Hora-Pichlbauer. https://www.hoopyourbody.com

Die Fitness- und Gesundheitstrainerin sowie selbst ernannte "Hoop Fitness-Passionatin" entdeckte die bunten Reifen schon vor Jahren wieder. Mit ihrem Mann Robert hat Marina seither sowohl einen Shop aufgebaut als auch ein eigenes Hoop-Workoutprogramm erstellt.